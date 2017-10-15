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الطقس: الحرارة أدنى من معدلها اليوم وغدا

الأحد 15 أكتوبر 2017 09:36 ص بتوقيت القدس المحتلة

الطقس: الحرارة أدنى من معدلها اليوم وغدا

قناة الأقصى - فلسطين

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم الأحد، غائماً جزئياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية من فلسطين.

وتوقعت الدائرة بأن يكون الجو يوم غدٍ الاثنين غائماً جزئياً إلى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

ويكون الجو يوم الثلاثاء المقبل غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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