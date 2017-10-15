لأول مرة.. بلير يعترف: أخطأنا بفرض حصار على حماس

قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، للمرة الأولى، إنه وغيره من زعماء العالم أخطأوا برضوخهم للضغوط الصهيونية بفرض مقاطعة فورية لحركة حماس بعد فوزها بالانتخابات الفلسطينية في عام 2006.

وكان بلير قد أيد بشكل قوي القرار الذي قاده البيت الأبيض برئاسة جورج بوش؛ لوقف المساعدات، ووقف العلاقات مع السلطة الفلسطينية، التي قادت حماس حكومتها، ما لم توافق على الاعتراف بالكيان، وتنبذ "العنف"، وتلتزم بالاتفاقات السابقة بين "فتح" والاحتلال. وقد رفضت حينها حماس التهديدات.

وكان المراقبون الدوليون أكدوا على نزاهة الانتخابات التي فازت فيها حركة حماس.

ولا تزال المقاطعة والحصار الاقتصادي الذي يفرضه الاحتلال الصهيوني على غزة، ساري المفعول إلى اليوم.

وقال تقرير للأمم المتحدة، قبل عامين، إن الآثار المشتركة للحصار والحروب العسكرية الثلاث، التي نفذها الكيان منذ عام 2009 في غزة، يمكن أن تجعل الأراضي "غير صالحة للسكن" بحلول عام 2020. وتفاقمت الأوضاع الإنسانية بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.