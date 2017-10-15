الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويعتقل آخر جنوب بيت لحم

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أصيب شاب فلسطيني صباح الأحد، بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بينما اعتُقل شاب آخر خلال الأحداث.

وأفادت مصادر محية بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها المخيم، أطلقت خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان بعيار ناري في القدم.

وذكرت المصادر أن ذات القوة التي رافقتها وحدات مستعربة، داهمت عددا من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت خلالها الشاب عدي مصطفى الخمور (20 عاما)، بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه.