  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الاحتلال يواصل اعتقال 11 نائبا في المجلس التشريعي

الأحد 15 أكتوبر 2017 06:25 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يواصل اعتقال 11 نائبا في المجلس التشريعي

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

تواصل سلطات الاحتلال الصهيونية اعتقال أحد عشر نائباً في المجلس التشريعي، بعد الإفراج عن النائب محمد الطل من بلدة الظاهرية قضاء الخليل.

وقالت هيئة الأسرى والمحررين في بيان لها، إن سلطات الاحتلال وبعد الإفراج عن النائب "محمد الطل" ما زالت تحتجز في سجونها (11) نائباً من أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان الفلسطيني).

وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت يوم الجمعة الفائت عن النائب عن حركة حماس محمد الطل (51 عاما) من بلدة الظاهرية جنوب الخليل بعد اعتقال استمر لمدة 7 شهور، وقد اجرى عملية جراحية قبل عدة اسابيع بسبب تدهور وضعه الصحي.

وأضافت الهيئة أن من بين النواب المعتقلين في سجون الاحتلال، مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، والنائبة خالدة جرار، والقيادي في حركة "حماس" محمد مطير.

وبينت أن سلطات الاحتلال، اعتقلت منذ العام 2002، بشكل فردي أو في إطار حملات جماعية، نحو (70) نائبا منتخبا من قبل الشعب الفلسطيني، وهؤلاء يشكلون أكثر من 50% من مجموع أعضاء المجلس التشريعي، وأن غالبيتهم خضعوا للاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة.

وأعتبرت أن اعتقال النواب واستمرار احتجازهم واستهدافهم هو اجراء غير شرعي ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، ويشكل مساسا فاضحا بالحصانة التي يتمتعون بها وفقا للاتفاقيات  الثنائية الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والصهيوني برعاية دولية، وانتهاكا صارخا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، وعدوانا سافرا على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها.

ودعت هيئة الاسرى والمحررين كافة رؤساء وأعضاء برلمانات العالم إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية والتحرك الجاد والفعلي والضغط على سلطات الاحتلال ،لوقف استهدافها واعتقالاتها المتواصلة للنواب الفلسطينيين، واطلاق سراح المحتجزين منهم.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
860x484

إصابة شاب باقتحام الاحتلال لمخيم الدهيشة

الاحتلال يعتقل ثلاثة مزارعين ويستولي على آليات زراعية في طوباس

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من جنين
22365696_1769358759807684_2958371859689019033_n

الاحتلال يعتقل أطفالاً بمواجهات وسط الخليل
التقاط

إصابة شاب برصاص الاحتلال شرق البريج

الأخبار الرئيسية

منذ 8 ساعات

الحية للأقصى: غزة تحت ولاية حكومة الحمد الله ولا معيقات أمامها
منذ 58 دقيقة

إصابة شاب باقتحام الاحتلال لمخيم الدهيشة
منذ 16 ساعة

ترحيب عربي ودولي باتفاق المصالحة الفلسطينية
منذ 13 ساعة

هنية يهاتف أمير الكويت ويطلعه على اتفاق المصالحة
منذ 21 ساعة

64 عاما على "مجزرة قبية" التي ارتكبتها العصابات الصهيونية
منذ 21 ساعة

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من جنين

مقالات

​المصالحة .. مبارك يا فلسطين

​المصالحة .. مبارك يا فلسطين

د. أيمن أبو ناهية
​"نتنياهو" وزوال دولته المصطنعة

​"نتنياهو" وزوال دولته المصطنعة

خالد معالي
بين انتفاضتين

بين انتفاضتين

لمى خاطر
الشعب ينتظركم فامنحوه ما يستحق

الشعب ينتظركم فامنحوه ما يستحق

د. عصام شاور