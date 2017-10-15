الاحتلال يواصل اعتقال 11 نائبا في المجلس التشريعي

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

تواصل سلطات الاحتلال الصهيونية اعتقال أحد عشر نائباً في المجلس التشريعي، بعد الإفراج عن النائب محمد الطل من بلدة الظاهرية قضاء الخليل.

وقالت هيئة الأسرى والمحررين في بيان لها، إن سلطات الاحتلال وبعد الإفراج عن النائب "محمد الطل" ما زالت تحتجز في سجونها (11) نائباً من أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان الفلسطيني).

وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت يوم الجمعة الفائت عن النائب عن حركة حماس محمد الطل (51 عاما) من بلدة الظاهرية جنوب الخليل بعد اعتقال استمر لمدة 7 شهور، وقد اجرى عملية جراحية قبل عدة اسابيع بسبب تدهور وضعه الصحي.

وأضافت الهيئة أن من بين النواب المعتقلين في سجون الاحتلال، مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، والنائبة خالدة جرار، والقيادي في حركة "حماس" محمد مطير.

وبينت أن سلطات الاحتلال، اعتقلت منذ العام 2002، بشكل فردي أو في إطار حملات جماعية، نحو (70) نائبا منتخبا من قبل الشعب الفلسطيني، وهؤلاء يشكلون أكثر من 50% من مجموع أعضاء المجلس التشريعي، وأن غالبيتهم خضعوا للاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة.

وأعتبرت أن اعتقال النواب واستمرار احتجازهم واستهدافهم هو اجراء غير شرعي ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، ويشكل مساسا فاضحا بالحصانة التي يتمتعون بها وفقا للاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والصهيوني برعاية دولية، وانتهاكا صارخا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، وعدوانا سافرا على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها.

ودعت هيئة الاسرى والمحررين كافة رؤساء وأعضاء برلمانات العالم إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية والتحرك الجاد والفعلي والضغط على سلطات الاحتلال ،لوقف استهدافها واعتقالاتها المتواصلة للنواب الفلسطينيين، واطلاق سراح المحتجزين منهم.