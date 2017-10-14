الحية للأقصى: غزة تحت ولاية حكومة الحمد الله ولا معيقات أمامها

قناة الأقصى - غزة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وعضو وفدها لحوار القاهرة، خليل الحية اليوم السبت على أنه جرى بالفعل وضع الأسس لتقوم حكومة رامي الحمد الله بمسؤولياتها تجاه غزة، مشددا على أن غزة اليوم أصبحت تحت ولاية حكومة الحمد الله وأنه لا يوجد معيقات أمام ذلك.

وشدد الحية في برنامج "هنا فلسطين" الذي تبثه فضائية الأقصى على أن حماس قدمت خلال اتفاقات المصالحة السابقة العديد من التنازلات لصالح إنهاء الانقسام.

ولفت إلى أنه في مطلع ديسمبر القادم سيكون لقاء بين حماس وفتح لتقييم ما نفذ حتى ذلك الوقت، وأن مصر تتابع كل الملفات بدون أن يتدخلوا في الأمور التفصيلية.

وذكر أن حماس ستذهب إلى لقاء الفصائل المقبل في 21 نوفمبر بالقاهرة لبحث خمسة ملفات رئيسة هي: "ملف منظمة التحرير والمجلس الوطني الفلسطيني والانتخابات العامة، وملف تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والمصالحة المجتمعية".

وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية ستكون حكومة فصائلية، وستشمل شخصيات فصائلية مهنية، لديها الروح والهم الوطني، وستكون تحت رقابة المجلس التشريعي الفلسطيني.

وعن ملف الموظفين، بين الحية أن حل ملف الموظفين المدنيين سيكون على قاعدة تطبيق اتفاق القاهرة عام 2011، مشيرا إلى أن الاتفاق الأخير نص على تشكيل لجنة إدارية وقانونية لبحث ملفهم بما يؤدي لدمجهم، وهذا يشمل الموظفين الذين على رأس عملهم من قبل عام 2007 وقطعت رواتبهم والذين عُينوا لاحقا، وكذلك الموظفين الذين طلب منهم الجلوس في بيوتهم.

ولفت إلى أن الموظفين في المؤسسة الأمنية لهم شق كامل، مضيفا "اتفقنا على وصول لجنة من رؤساء الأجهزة في الضفة ليجلسوا مع نظرائهم في غزة ليضعوا خارطة طريق لتطبيق اتفاق القاهرة في كل المجالات سواء على صعيد العمل أو الدمج".

ونبه إلى أن وضع الحلول للمؤسسة الأمنية وإعادة تشكيلها قد يستغرق ستة أشهر، ولن يزيد عن عشرة، مؤكدا على أنه لا أحد يستطيع أن يقول لموظف اجلس في البيت والمؤسسة الحكومية تستوعب هؤلاء وربما تحتاج المزيد.

أما بشأن رواتب موظفي غزة خلال الفترة المقبلة، قال إن "الحكومة ستشرف على دفع رواتب كل الموظفين المدنيين وفي المؤسسة الأمنية منذ الآن"، مشيرا إلى أن الحكومة ستبدأ في الأول من نوفمبر باستلام المعابر وإدارتها بالطريقة المناسبة، وسيكون التحصيل والجباية في ميزانيتها وهي ملزمة بدفع رواتب الموظفين في غزة بشكل كامل.

ولفت إلى أن وزارة المالية في غزة ستدفع راتبي شهري سبتمبر وأكتوبر لموظفي غزة بإشراف وزير المالية شكري بشارة، فيما ستدفع الحكومة للموظفين ممن هم على رأس عملهم بدءا من نوفمبر وفق الاتفاق.

وبين أن الحركتين متفقتان منذ فترة على تشكيل حكومة وحدة وطنية لها مهمات ضمنها التهيئة للانتخابات العامة، "وبالتالي ستكون فصائلية، ونحن نعني شخصيات وطنية مهنية تستطيع أن تحمل الهم الفلسطيني بشكل كبير".

وفيما يخص معبر رفح، أكد الحية أن المعبر يحتاج لترتيبات خاصة ورؤية شاملة وكاملة للتوافق عليها وادارتها من الحكومة وهو تحت الترميم، مطالبا السلطات المصرية بفتحه لسفر العالقين وأهالي القطاع.

وأشار الحية إلى أن حماس حرصت على مساندة رئيس السلطة محمود عباس كلما وقف أمام الأمم المتحدة، وأن الحركة بادرت بحل اللجنة الإدارية قبل كلمة عباس في الأمم المتحدة ليكون قويا.

وبشأن الإجراءات العقابية بحق غزة، لفت إلى أنه لا مبرر لها اليوم ويجب الإسراع في رفعها، مشيرا إلى أن "كل مسؤوليات غزة في رقبة حكومة الوفاق، وهذه القضايا التي استجدت بفترة الانقسام باتت في عهدة الرئيس محمود عباس والحكومة، ونأمل أن تسهم الحكومة في فكفكة الأزمات".

وعن قرار السلم والحرب، بين الحية أن قرار الحرب والسلم يكون واحدا حينما نكون في منظمة ومجلس واحد.