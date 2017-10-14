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هنية يهاتف أمير الكويت ويطلعه على اتفاق المصالحة

السبت 14 أكتوبر 2017 05:05 م بتوقيت القدس المحتلة

هنية يهاتف أمير الكويت ويطلعه على اتفاق المصالحة

قناة الأقصى - غزة

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، اليوم السبت، سمو الأمير صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

واستعرض هنية خلال اتصاله أجواء وتفاصيل اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرة برعاية ومشاركة مصرية كريمة.

وأشار هنية إلى أهمية الدور والبعد العربي في القضية الفلسطينية وفي دعم المصالحة الوطنية.

من جانبه، عبر سمو أمير دولة الكويت عن مباركته للاتفاق وتهنئته للشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن المصالحة أفرحت كل العرب وليس فقط الفلسطينيين.

وأكد أمير الكويت أن القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب والأمة، معرباً عن أمنيته أن تستمر الخطوات المرسومة حتى يصل الفلسطينيون إلى مبتغاهم.

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