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تثبيت الإداري للمرة الخامسة بحق الأسيرة صباح فرعون

السبت 14 أكتوبر 2017 12:01 م بتوقيت القدس المحتلة

تثبيت الإداري للمرة الخامسة بحق الأسيرة صباح فرعون

قناة الأقصى - القدس المحتلة

ثبتت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" قرار الاعتقال الإداري الذي صدر للمرة الخامسة بحق الأسيرة المقدسية صباح محمد فرعون من العيزرية بمدينة القدس وذلك لمدة 3 أشهر.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت صباح فرعون بتاريخ 19/6/2016، بعد اقتحام منزلها بطريقة وحشية وانتزاعها من بين أبنائها الأطفال الأربعة، وبعد عدة أيام فرض عليها الاحتلال الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، وقام بنقلها الى سجن هشارون للنساء، وجدد لها الإداري 5 مرات متتالية.

ورفضت محكمة عوفر الاستئناف الذي تقدم به محامي الاسيرة ضد تجديد الإداري لها للمرة الخامسة، وثبتت الأمر الإداري الأخير لها لمدة 3 أشهر، وبذلك تكون قد أمضت 16 شهراً في الإداري بتهمه التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.

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