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هنية يضع بوغدانوف في صورة اتفاق المصالحة

السبت 14 أكتوبر 2017 08:36 ص بتوقيت القدس المحتلة

هنية يضع بوغدانوف في صورة اتفاق المصالحة

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، مساء الجمعة، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

ووضع هنية بوغدانوف في صورة أجواء وتفاصيل اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه الخميس في القاهرة برعاية ومشاركة مصرية.

وأشاد رئيس الحركة بالجهود الروسية التي حاولت طوال الفترة الماضية تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفلسطينية لتحقيق المصالحة.

من جانبه، عبر نائب الخارجية الروسي عن ترحيبه ودعمه لهذا الاتفاق، موضحا أن بلاده رحبت رسميا بالاتفاق مشيدة بالدور المصري.

وعبر عن تقديره أن الذهاب نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات خطوات مهمة لاستكمال المصالحة.

وأكد حرص روسيا على علاقتها مع كل الفصائل الفلسطينية ومع حركة حماس، مرحبا في الوقت نفسه بزيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

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