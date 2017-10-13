هنية يهاتف سمو الأمير تميم بن حمد

قناة الأقصى - غزة

هاتف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الجمعة، سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة .

ووضع هنية سمو الأمير في صورة اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه بالأمس في القاهرة برعاية ومشاركة مصرية كريمة مستحضرا الجهود القطرية في السنوات الماضية ومحاولات قطر من أجل الوصول إلى هذه اللحظة التي ينتظرها الاشقاء و الأصدقاء .

وأكد رئيس الحركة الحرص على تطبيق ما تم الاتفاق عليه والالتزام به مشيرا إلى بدء التحضير للمشاركة في المحطات القادمة من الحوار التي ستعقد في القاهرة سواء الحوار الثنائي أو الحوار الشامل.

من جهته أكد سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني على موقف قطر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وانه يرحب ويدعم اتفاق المصالحة الذي تم برعاية مصر الشقيقة في إطار دورها المحوري للقضية الفلسطينية والمهم للشعب الفلسطيني .

وأكد سموه أن قطر مستمرة بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتقديم ما يخفف عن معاناته وخاصة في الجانب الإنساني.

وعبر أمير قطر عن أمانيه أن تتواصل خطوات المصالحة بنجاح حتى تصل إلى هدفها المنشود.

على صعيد متصل كان هنية قد أجرى اتصالا في وقت سابق اليوم مع وزير الخارجية القطري الشيخ عبد الرحمن بن حمد حول ذات الموضوع .