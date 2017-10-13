الاحتلال يعتقل أطفالاً بمواجهات وسط الخليل

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوّات الاحتلال مساء الجمعة عددا من الأطفال في مواجهات متفرقة اندلعت في أكثر من محور بمدينة الخليل جنوب الضّفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية باعتقال قوّة عسكرية من جيش الاحتلال لخمسة أطفال من باب الزاوية وسط مدينة الخليل في كمين نصبه جنود الاحتلال في المنطقة.

كما اعتقل جنود الاحتلال عددا آخر من الأطفال في منطقة دوار الصّحة وسط مدينة الخليل، وجرى نقلهم إلى جهة مجهولة.

وكررت قوّات الاحتلال مؤخرا اقتحام منطقة الدواوير وسط مدينة الخليل في المواجهات التي تتكرر في منطقة باب الزاوية، بعد تقدّم جنود الاحتلال مشيا على الأقدام وصولا إلى مناطق بعيدة، ويكررون اعتقال الشّبان والأطفال والتنكيل بهم، وإطلاق القنابل الغازية والصوتية.