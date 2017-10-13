الاحتلال يفرج عن النائب محمد الطل

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال أفرجت قبل ظهر اليوم عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني "محمد إسماعيل الطل" 51 عام من بلدة الظاهرية جنوب الخليل بعد أن امضي 7 شهور في سجون الاحتلال .

وأوضح " أسرى فلسطين" بأن قوات الاحتلال كانت اعتقلت النائب "الطل" في 21/3/2017 ، وبعد أيام أصدرت بحقه قرار اعتقال ادارى لمدة 4 شهور ، وبعد إن انتهت رفض الاحتلال إطلاق سراحه ، وادعت المخابرات بأن لديها معلومات جديدة حول نشاطات معادية له، فقامت بتحويل ملفه إلى قضية وقدمت لائحة اتهام بحقه .

وأضاف " أسرى فلسطين" بان محكمة عوفر أصدرت مؤخراً حكما بسجنه لمدة 7 أشهر إضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 4000 شيقل، أمضاها كاملة وأطلق سراحه اليوم من سجن عوفر بعد تأجيل إطلاق سراحه منذ الأمس الخميس نظراً للأعياد اليهودية .

وأشار " أسرى فلسطين" الى أن النائب الأسير "محمد الطل" كان تعرض لوعكة صحية صعبة بعد اعتقاله بعدة شهور وتم نقله على إثرها إلى مستشفى "شعاري تصيدق" حيث يعانى من تضخم في مجرى المرارة وقرحة في الاثني عشر، إضافة إلى إصابته بمرض السكري والضغط المزمنين، ومشاكل في القلب، ومكث في المستشفى أكثر من أسبوع قبل إعادته إلى السجن مرة أخرى، ثم أعاد الاحتلال نقله مرة أخرى وأجريت له عملية استئصال للمرارة .

والنائب "الطل" أسير سابق كان أمضى ما يزيد عن 11 عام في سجون الاحتلال، نصفها في الاعتقال الإداري، وبإطلاق سراحه لا يزال الاحتلال يعتقل 11 نائباً من نواب التشريعي .