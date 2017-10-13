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الطقس: الحرارة أدنى من معدلها السنوي

الجمعة 13 أكتوبر 2017 07:41 ص بتوقيت القدس المحتلة

الطقس: الحرارة أدنى من معدلها السنوي

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الجمعة، غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت: "يكون الجو يوم غد السبت المقبل غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج".

وتنبأت الأرصاد الجوية بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائماً جزئياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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