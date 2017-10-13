تركيا ترحب باتفاق المصالحة الفلسطينية

رحبت وزارة الخارجية التركية، الخميس، باتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم توقيعه بالقاهرة، بين حركتي فتح وحماس.

وقال بيان صادر عن الخارجية التركية: "نرحب بالمصالحة التي تم التوصل إليها بين أشقائنا الفلسطينيين".

وأضاف البيان أن "تركيا ستواصل دعم الأشقاء الفلسطينيين جميعهم، من أجل التقدم بنجاح في مسيرة المصالحة الوطنية التي نراها ضرورة من أجل سلام واستقرار المنطقة".

ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" في العاصمة المصرية القاهرة، الخميس، على اتفاق المصالحة، بحضور وزير المخابرات المصرية، خالد فوزي.

ونص الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من ديسمبر/كانون أول القادم، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.

كما تضمن الاتفاق دعوة من القاهرة لكافة الفصائل الفلسطينية، الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني في 4 مايو/أيار 2011، لعقد اجتماع آخر في 21 نوفمبر/تشرين ثاني القادم.