الأغا للأقصى: دفعات مالية من الحكومة للموظفين خلال مدة عمل اللجنة القانونية

قناة الأقصى - خاص

قال زكريا الأغا القيادي في حركة فتح، إن هناك لجنة إدارية قانونية ستبحث ملف الموظفين في قطاع غزة، على قاعدة أنه لن يستغنى عن أي موظف.

وأكّد الأغا في حديث خاص لقناة الأقصى الفضائية ضمن برنامج هنا فلسطين، الخميس، أنه خلال فترة عمل لجنة الموظفين وهي 4 أشهر، "سيكون هناك اسعافات سريعة من خلال دفعات مالية تقدم للموظفين من الحكومة الفلسطينية".

وأضاف أن ما تم توقيعه اليوم في القاهرة برعاية مصرية يختلف عما مضى، وهناك جدول زمني وآلية لتنفيذ كل الاتفاق، حيث من المقرر أن تتسلم الحكومة المعابر ويبدأ العمل بها حتى شهر 11 المقبل، على أن تنتهي الحكومة من أداء كل مهامها وملفاتها في غزة حتى شهر 12 المقبل.

وحول الحديث عن تمكين الحكومة، قال الأغا إن قدوم الحكومة لقطاع غزة قبل أسبوعين هو بداية لتمكين عملها، واستلامها كل مهامها حتى بداية ديسمبر.

وفيما يتعلق بتخوفات المواطنين من تأجيل إلغاء الإجراءات التي اتخذت مؤخرا ضد موظفي السلطة بغزة وتقليص كهرباء القطاع، قال: "لا اعتقد أن هناك مشكلة في إزالة الإجراءات التي اتخذها الرئيس محمود عباس، وأعتقد أنه خلال الفترة القريبة القادمة سيصدر تعليماته بإلغائها بالكامل".

من جهته، قال القيادي في حركة حماس بالضفة المحتلة حسن يوسف، إنه لابد أن تعالج قضايا الضفة بالتوازي خلال فترة يسيرة، بما فيها ملفات المعتقلين السياسيين والحريات والتوظيف ووقف ملاحقة المقاومة.

وأضاف أن الشراكة يجب أن تكون من الأسس المفترض أن يعمل بها، وألا يتفرد أي فصيل أو جهة بالقرار الفلسطيني لأن القضية تهم كل الفلسطينيين.