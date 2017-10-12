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اعتبرته خطوة هامة بالاتجاه الصحيح

قطر ترحب باتفاق المصالحة الفلسطينية

الخميس 12 أكتوبر 2017 08:56 م بتوقيت القدس المحتلة

قطر ترحب باتفاق المصالحة الفلسطينية

قناة الأقصى

رحبت دولة قطر باتفاق المصالحة الذي تم توقيعه اليوم الخميس، بين حركتي "فتح" و"حماس"، معتبرة إياه "خطوة هامة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء حالة الانسداد السياسي واستعادة روح الشراكة بين الأطراف الفلسطينية".

وعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) عن أمل بلاده "في أن يحقق هذا الاتفاق الوحدة الوطنية التي يتطلع إليها الشعب الفلسطيني، وأن يعزز الجهود لمواجهة الأخطار والتحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية".

وجددت قطر دعمها "الكامل للشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره واسترداد كافة حقوقه المشروعة.

ووقعت حركتا "فتح" و"حماس"، الخميس، اتفاق المصالحة في العاصمة المصرية القاهرة، والذي نص على "تمكين الحكومة من إدارة شؤون قطاع غزة".

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