الشعبية والجهاد تدعوان لوقف الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الخميس، إلى وقف كافة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة، والتي أعلن رئيس السلطة محمود عباس أنه سيتم إلغاؤها حال حل اللجنة الإدارية.

وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة أسامة الحج أحمد أن الإجراءات الحياتية ليست بحاجة إلى اتفاق إنما إلى علاج سريع حتى يستبشر المواطن خيرًا.

وأشار إلى العديد من القضايا التي يعاني منها المواطن في قطاع غزة ومنها الكهرباء، والرواتب، إضافة لإجراءات أخرى.

من جهتها، رحبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في بيان لها، بما تم التوصل إليه بين حركتي فتح حماس في العاصمة المصرية (القاهرة).

وشددت على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخفيف معاناة المواطنين وإلغاء كافة العقوبات المفروضة في الضفة وغزة بما فيها وقف الاعتقالات السياسية والملاحقات الأمنية.

ودعت الجهاد إلى استكمال الحوارات في باقي الملفات الوطنية المهمة، وبناء استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال، وتحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة بالعودة والتحرير والاستقلال، متوجهة بالشكر لمصر على جهودها ورعايتها للحوارات الفلسطينية.