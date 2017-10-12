البردويل: لقاء تقييمي لسير تنفيذ اتفاق المصالحة الشهر المقبل في القاهرة

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس د. صلاح البردويل إن مراحل أخرى ستتم بعد شهر من توقيع اتفاق المصالحة وسيعقد لقاء تقييمي بسير الأمور بعد توقع الاتفاق اليوم برعاية مصرية.

واشار البردويل خلال مؤتمر صحفي عقد في غزة ظهر اليوم الى أن مصر ستدعو للقاء شامل في القاهرة بداية الشهر المقبل لتشكيل حكومة وحدة وإتمام باقي الملفات الكبيرة مثل الأمن والانتخابات وغيرها.

وأضاف "الانقسام انتهى ونأمل أن نكون بهذه البداية قد حققنا للشعب الفلسطيني هدفا ينتظره، وبدأنا صفحة مسؤولة في تاريخنا تفضي لوحدة حقيقية".

وتابع "كان لدينا حرص كبير على أن نصل لاتفاق بإرادة قوية صادقة ومرونة عالية برعاية مصرية متميزة ودافع شعبي كبير ودعم فصائلي، كل ذلك كان عاملا هاما من عوامل تنفيذ هذه الاتفاقية".

وشدد على أن حركته تركت أمر وقف الاجراءات عن قطاع غزة لحركة فتح ليصدر قرار من الرئيس محمود عباس بوقفها وهذا مطلب الشعب الفلسطيني. مشددا على أن وحدة شعبنا بداية لوحدة الأمة العربية والإسلامية.

وأكد البردويل خلال المؤتمر على ضرورة انهاء الحصار الظالم عن قطاع غزة. قائلا: الحصار لا بد أن ينتهي. منوها الى أن اتفاق المصالحة ينسحب الى الضفة الغربية. قائلا: "ما يحدث بغزة يحدث بالضفة الموظفين والحريات وجميع القضايا، لأننا ندشن مرحلة انهاء الانقسام وتركه وراء ظهورنا".

ونوه الى أن حركته حرصت في أن تكون اللقاءات قائمة على مبدأ الشراكة الوطنية، لا غالب ولا مغلوب، قائلا: سيتم التوجه إلى الشراكة في منظمة التحرير لاننا بدون مؤسسة فلسطينية جامع وبدون برنامج وطني جامع لا يمكن أن يكون هناك شراكة حقيقة.

ويأتي هذا المؤتمر في أعقاب توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح في القاهرة اليوم الخميس 12/10/2017 برعاية مصرية والاتفاق على كافة القضايا العالقة.