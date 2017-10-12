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شاكرا دور مصر بإنهاء الانقسام

هنية يهاتف وزير المخابرات المصري عقب توقيع اتفاق المصالحة

الخميس 12 أكتوبر 2017 03:46 م بتوقيت القدس المحتلة

هنية يهاتف وزير المخابرات المصري عقب توقيع اتفاق المصالحة

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية مساء اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع وزير المخابرات المصرية اللواء خالد فوزي، عقب توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وعبّر هنية عن شكره لدور مصر قيادة وشعباً والدور المحوري لجهاز المخابرات العامة والوزير شخصياً في المساهمة والوصول إلى هذا الاتفاق مؤكداً على استمرار هذا الدور في كل المراحل.

وأكد رئيس الحركة الاستعداد التام للتطبيق الأمين لما تم الاتفاق عليه وتلبية الدعوة المصرية لتقييم ما سوف يطبق من خطوات، وكذلك تلبية الدعوة للحوار الفصائلي الشامل.

من جانبه شكر الوزير المصري قيادة حركة حماس على موقفها الشجاع وتوجيهاتها لوفدها بما حقق الوصول إلى هذا الاتفاق مؤكداً استعداد وجاهزية مصر استكمال دورها ومواصلة الرعاية لكل خطوات المصالحة مستقبلاً.

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