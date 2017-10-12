أبو الهول للأقصى: حماس اتخذت مواقف رائعة تجاه المصالحة ومصر تلقفتها

قال مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية أشرف أبو الهول، إن "حماس اتخذت مواقف رائعة تجاه المصالحة ومصر تلقفتها".



وأكد أبو الهول في تصريح لقناة الأقصى الفضائية أن حماس أعطت الدور المصري حيوية في الملف الفلسطيني وهذا مقدر مصريا على الصعيد الرسمي والشعبي.



وأضاف اتفاق القاهرة المقرر إعلانه ظهر اليوم حسم ملفات الموظفين والأمن والمعابر والقضايا الحياتية.

وأشار بأنه أنه تجري الآن صياغة بيان مشترك بين حماس وفتح ومصر لإعلانه في مؤتمر اليوم.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، أعلن فجر اليوم رسميًا، نجاح مباحثات القاهرة للمصالحة الوطنية بين وفدي فتح وحماس والتي استمرت ليومين متتاليين برعاية مصرية.

