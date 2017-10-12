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الإفراج عن فتى مقدسي بشرط الحبس المنزلي

الخميس 12 أكتوبر 2017 11:12 ص بتوقيت القدس المحتلة

الإفراج عن فتى مقدسي بشرط الحبس المنزلي

قرر قاضي محكمة "الصلح" الصهيونية في القدس المحتلة ، الإفراج عن الفتي آدم حمدان (14 عامًا) من حي رأس العامود ببلدة سلوان، بشرط الحبس المنزلي.

وأوضح محامي مركز معلومات وادي حلوة خلدون نجم أن القاضي قرر الإفراج عن موكله حمدان، بشرط الحبس المنزلي ليوم الاثنين القادم وكفالة نقدية قيمتها 1000 شيكل.

وأضاف أن النيابة طالبت خلال الجلسة بتمديد توقيف الفتى حمدان ليوم الأحد القادم لتقديم لائحة اتهام ضده "ضرب الحجارة"، إلا أن القاضي قرر الإفراج عنه بعد سماع ادعاءات المحامي.

ولفت نجم إلى أن موكله اعتقل صباح الثلاثاء أثناء توجهه إلى مدرسته في حي رأس العامود، ومدد اعتقاله وعرض على قاضي المحكمة.

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