الاحتلال يقتحم غربي جنين وينصب حاجزاً عسكرياً

اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال شنت حملة تمشيط واسعة في البلدة، وداهمت عدة أحياء، دون أن يبلغ عن اعتقالات.