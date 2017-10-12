الاحتلال يقتحم غربي جنين وينصب حاجزاً عسكرياً

اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال شنت حملة تمشيط واسعة في البلدة، وداهمت عدة أحياء، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
للأهمية
12:00 م
الأخبار
01:00 م
هنا فلسطين
01:30 م
من عمان
04:00 م
جوا الدار
05:00 م
الأخبار
07:00 م
هنا فلسطين
08:00 م
نشرة الحصاد
10:00 م
من عمان
11:00 م
الخميس 12 أكتوبر 2017 10:03 ص بتوقيت القدس المحتلة
اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال شنت حملة تمشيط واسعة في البلدة، وداهمت عدة أحياء، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
الأخبار الرئيسية
جميع الحقوق محفوظة قناة الأقصى الفضائية 2016 | برمجة وتصميم شركة أطياف