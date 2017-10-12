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الطقس:أجواء غائمة والحرارة ترتفع قليلا

الخميس 12 أكتوبر 2017 08:48 ص بتوقيت القدس المحتلة

الطقس:أجواء غائمة والحرارة ترتفع قليلا

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى  من  معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، و يطرأ ارتفاع طفيف  على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح  أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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الطقس: الحرارة أدنى من معدلها السنوي بـ 3 درجات
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الطقس: انخفاض درجات الحرارة

الطقس: الحرارة حول معدلها السنوي العام
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الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

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