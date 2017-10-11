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عطل تقني يصيب "فيسبوك" و"انستغرام"

الأربعاء 11 أكتوبر 2017 10:34 م بتوقيت القدس المحتلة

عطل تقني يصيب "فيسبوك" و"انستغرام"

قناة الأقصى

اشتكى مستخدمو موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"انستغرام" مساء اليوم الأربعاء من عطل تقني مفاجئ، لم يمكنهم من الدخول إلى حساباتهم الشخصية.

ولم يتمكن مستخدمو وسيلتي التواصل الاجتماعي من الوصول إلى حساباتهم، في عدة دول بالعالم، وفقًا لما أكده موقع "Down Detector" المتخصص في مراقبة أعطال المواقع على الإنترنت.

وقال متحدث باسم شركة "فيسبوك"، في بيان، إن "مشكلة تقنية أدت إلى مواجهة بعض الأشخاص صعوباتٍ في الوصول إلى خدمات فيسبوك، وحققنا سريعاً في الأمر، ونعيد خدماتنا إلى الجميع، ونعتذر عن أي إزعاج"، دون أن يوضح ماهية المشكلة التقنية.

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