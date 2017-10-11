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بينيت يلغي حظر الإجابات العنصرية في "البجروت"

الأربعاء 11 أكتوبر 2017 02:57 م بتوقيت القدس المحتلة

بينيت يلغي حظر الإجابات العنصرية في "البجروت"

ألغت وزارة المعارف الصهيونية، قبل عدة أيام، القرار الذي يمنع بشكل صريح كتابة أجوبة عنصرية في امتحانات الثانوية (البجروت) في موضوع المدنيات.

وجاء أن الوزارة، ألغت الحظر الصريح للقرار الذي كان قد نشر مطلع العام الدراسي، والذي ينص على أن "أي تعبير عن العنصرية والتحريض يؤدي إلى إلغاء الجواب في الامتحان".

ورغم أن أعضاء في لجنة "المدنيات"، المتماثلين مع "البيت اليهودي"، أيدوا التعديل، إلا أن معلمين عبروا عن تحفظاتهم من التعديل، لكونه يعني أن وزارة المعارف تسمح بكتابة أجوبة عنصرية في امتحان "بجروت" رسمي، ما يعني التنصل من واجب التربية، وتشجيع أجواء عنصرية.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، في تقرير نشرته اليوم، عن أحد مدرسي المدنيات قوله إن إداء وزارة المعارف يضع علامة سؤال حول التزام الوزارة بمحاربة العنصرية. وأضافت أنه على ما يبدو تخشى الوزارة من تحديد ما هي العنصرية.

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