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بسبب منع مياه الشرب عنهم..

تفشي أمراض الكلى في صفوف اللاجئين بمخيم اليرموك

الأربعاء 11 أكتوبر 2017 02:51 م بتوقيت القدس المحتلة

تفشي أمراض الكلى في صفوف اللاجئين بمخيم اليرموك

قناة الأقصى-دمشق

قالت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا إن أمراض الكلى تفشت في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق وذلك بسبب اعتماد سكانه على مياه الآبار الغير معالجة وذلك بعد منع النظام مياه الشرب عنهم منذ أكثر من 1124 يوماً.

ووفقاً للمجموعة فإن الأمراض تتراوح بين الحصى في الكلى والمجاري البولية، إلى الترسبات الرملية بنسب وكميات متفاوتة.

يأتي ذلك في ظل النقص الحاد بالخدمات والمواد الطبية داخل مخيم اليرموك وذلك بسبب استمرار الحصار المشدد الذي يفرضه النظام السوري ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة على المخيم من جهة وممارسات "داعش" الوحشية بحق الأهالي من جهة ثانية.

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