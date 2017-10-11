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خلال اليومين الماضيين ..

40 ألف مستوطن يقتحمون المسجد الإبراهيمي بالخليل

الأربعاء 11 أكتوبر 2017 02:33 م بتوقيت القدس المحتلة

40 ألف مستوطن يقتحمون المسجد الإبراهيمي بالخليل

قالت وسائل إعلام عبرية إن قوات الاحتلال أمّنت؛ خلال اليومين الماضيين، اقتحام قرابة 40 ألف مستوطن يهودي للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وذكر موقع "0404" العبري، المقرب من جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، أن آلاف المستوطنون وصلوا للمسجد الإبراهيمي في الخليل، خلال اليومين الماضيين بمناسبة عيد "العرش" اليهودي، ودون أن يسجل وقوع أحداث أو مواجهات في المنطقة

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت خلال اليومين الماضيين، المسجد الإبراهيمي أمام المسلمين، ومنعت إقامة الصلاة أو رفع الآذان، فيما سمحت للمستوطنين باستباحة كافة أروقته وأقسامه.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تعمد إلى إغلاق المسجد الإبراهيمي طيلة فترة الأعياد اليهودية بموجب قرارات ما يسمى بلجنة "شمغار" الصهيونية التي شكلت بعد مجزرة الإبراهيمي عام 1994، وانبثق عنها قرارات بتقسيم المسجد زمانيًا وإغلاقه أمام المصلين المسلمين لفترات معينة تصل لعشرة أيام في العام.

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