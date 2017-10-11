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وسط أجواء إيجابية..

بالصور والفيديو : حوارات المصالحة تتواصل بالقاهرة لليوم الثاني

الأربعاء 11 أكتوبر 2017 02:20 م بتوقيت القدس المحتلة

حوارات المصالحة تتواصل بالقاهرة لليوم الثاني

قناة الأقصى - القاهرة

انطلقت ظهر اليوم الأربعاء، ثاني جلسات المصالحة بين حركتي حماس وفتح في القاهرة برعاية مصرية وسط تصريحات تشير الى أجواء إيجابية.

وأكد عضو وفد حماس بالقاهرة حسام بدران على أن حركته مصرة على "تحقيق الوحدة وتجاوز حالة الانقسام على أمل التفرغ جميعا لمقاومة الاحتلال ومواجهة مخططاته والتصدي له بكل الوسائل والاشكال المتاحة".

بدوره، شدد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس صلاح البردويل على أن إرادة حماس قوية في إنجاح المصالحة وأنه لا عودة للوراء.

وأكد البردويل خلال تصريحات لفضائية الأقصى على أن أجواء حوار القاهرة مطمئنة حيث كان هناك تقدم في التفاهمات والتوصل لنقاط مشتركة ومن الممكن أن تحسم بعض الأمور اليوم خاصة قضية الموظفين.

وتوقع البردويل ألا تزيد الجولة الأولى من الحوارات عن أسبوع، قائلا "إذا بقيت الأمور تسير بهذه الوتيرة الجيدة فإن أسبوعا سيكون كافيا لحسم جميع الأمور المتعلقة بالحكومة".

وعن ملف قضية الموظفين، أشار البردويل إلى أن الأمور تسير في اتجاه تسكين هؤلاء الموظفين جميعا دون استثناء، لافتا إلى الإحصاءات الدقيقة لكل الموظفين الموجودين حاليا من المدنيين في غزة بالإضافة إلى من تبقى من الموظفين المدنيين السابقين تفيد بأن عددهم لا يزيد عن 30 ألف موظف، وأن الحاجة الطبيعية أكثر من 35 ألف موظف.

ونبه البردويل إلى أن الرعاية المصرية تعد الضامن القوي لنجاح المصالحة الفلسطينية.

وانتهت، الليلة، أولى جلسات حوارات المصالحة بين حماس وفتح في القاهرة، والتي استمرت لأكثر من 10 ساعات متواصلة في مقر المخابرات المصرية.

وقال البيان الختامي للجلسة الأولى إن المباحثات سادتها أجواء إيجابية وسط تطلع من قبل المشاركين لمواصلة الحوار يوم الأربعاء بنفس الروح البناءة، مشيرا إلى أن الجلسة ناقشت عددا من موضوعات ملف المصالحة الفلسطينية بعمق، بهدف رفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني وتخفيف الاوضاع المعيشية في قطاع غزة.

ويترأس وفد حركة حماس نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري ويضم كلا من يحيى السنوار، وخليل الحية، وحسام بدران، وعزت الرشق، وموسى أبو مرزوق، فيما يترأس وفد حركة فتح عضو اللجنة المركزية للحركة، عزام الأحمد، ويضم القياديين روحي فتوح، وفايز أبو عيطة، وحسين الشيخ، واللواء ماجد فرج.

وأعلنت حماس يوم 17 أيلول الفائت حل اللجنة الإدارية التي شكّلتها في غزة لإدارة المؤسسات الحكومية، وذلك "استجابة للجهود المصرية لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام".

حوارات المصالحة تتواصل بالقاهرة لليوم الثاني
حوارات المصالحة تتواصل بالقاهرة لليوم الثاني
حوارات المصالحة تتواصل بالقاهرة لليوم الثاني
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