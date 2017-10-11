مئات المستوطنين يواصلون اقتحام باحات الأقصى

قناة الأقصى - القدس المحتلة

واصل المستوطنون اليهود؛ لليوم الرابع على التوالي، وبحماية أمنية مشددة توفرها شرطة الاحتلال لهم، اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، بمناسبة الأعياد اليهودية.

وأمنت شرطة الاحتلال اليوم الأربعاء، اقتحام 312 مستوطنا يهوديا لباحات الأقصى من جهة "باب المغاربة"، حيث أدوا صلواتهم التلمودية قبالة قبة الصخرة المشرفة.

ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على الأبواب دخول بعض النساء إلى الأقصى، في حين سمحت لأخريات آخرين بدخوله لكن بشرط احتجاز الهوية الشخصية، وإعطائهم بطاقات ملوّنة لضمان خروجهم من المسجد.

وكانت جماعات "الهيكل" المزعوم قد دعت الأسبوع الماضي جميع مناصريها من المستوطنين إلى اقتحام المسجد الأقصى بشكل جماعي في عيد "العُرش" العبري، إضافة إلى الصلاة عند أبواب المسجد من الجهة الخارجية، وحول البلدة القديمة.