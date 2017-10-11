مواجهات خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف بنابلس

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم الأربعاء بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني شرقي مدينة نابلس شمال القدس المحتلة، أعقبت اقتحام مئات المستوطنين لمقام "قبر يوسف" بمنطقة "بلاطة البلد" شرقي المدينة.

وقال شهود عيان، إن شابا أصيب بالرصاص المطاطي، وآخرين بالاختناق، جراء المواجهات التي اندلعت في محيط المنطقة.

ودهمت حافلات ومركبات تقل المستوطنين اليهود، المنطقة الشرقية من نابلس، مدعمة بتعزيزات عسكرية، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

أغلقت قوات الاحتلال منطقة "بلاطة البلد" شرقي نابلس ومنعت حركة المواطنين، بغرض توفير الحماية للمستوطنين الذين اقتحموا "قبر يوسف" وأدوا طقوسا تلمودية فيه.

ويقتحم المستوطنون اليهود، بشكل متكرر "قبر يوسف"، والذي كان في السابق مسجدا إسلاميا، وفيه ضريح شيخ مسلم يدعى "يوسف دويكات"، من بلدة "بلاطة"، قبل أن تقوم سلطات الاحتلال بالسيطرة عليه وتحويله إلى موقع يهودي مقدس بعد احتلال الضفة الغربية في أعقاب حرب عام 1967.

ويشكّل المقام الذي يقع شرقي مدينة نابلس، بؤرة توتّر في المنطقة، على ضوء التواجد المستمر للمستوطنين وقوات الاحتلال في المكان، وما يتعرض له سكان الأحياء الفلسطينية المجاورة للمقام من مضايقات واستفزازات باستمرار.