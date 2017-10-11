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خلال اتصال هاتفي مع العاروري

هنية يعبر عن ارتياحه للأجواء السائدة في لقاءات القاهرة

الأربعاء 11 أكتوبر 2017 12:25 ص بتوقيت القدس المحتلة

هنية يعبر عن ارتياحه للأجواء السائدة في لقاءات القاهرة

قناة الأقصى - غزة

هاتف رئيس وفد حركة حماس إلى حوارات القاهرة صالح العاروري، الليلة، رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية واطلعه على مجريات اليوم الأول من حوارات المصالحة برعاية مصرية.

وعبر هنية في بيان صحفي عن ارتياحه للأجواء السائدة في مباحثات القاهرة ولما استمع إليه من معطيات، مشيدًا في الوقت نفسه بموقف الأشقاء المصريين ودورهم في إدارة الحوار.

وأكد على "موقف حماس الذي تسلح به الوفد بضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتكريس الشراكة والتعددية السياسية والديمقراطية الانتخابية".

وانتهت، الليلة، أولى جلسات حوارات المصالحة بين حماس وفتح في القاهرة، والتي استمرت لأكثر من 10 ساعات متواصلة في مقر المخابرات المصرية.

ويترأس وفد حركة حماس نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري ويضم كلاً من يحيى السنوار، وخليل الحية، وحسام بدران، وعزت الرشق، وموسى أبو مرزوق، فيما يترأس وفد حركة فتح عضو اللجنة المركزية للحركة، عزام الأحمد، ويضم القياديين روحي فتوح، وفايز أبو عيطة، وحسين الشيخ، واللواء ماجد فرج.

وأعلنت حماس يوم 17 سبتمبر/أيلول الجاري حل اللجنة الإدارية التي شكّلتها في غزة لإدارة المؤسسات الحكومية، وذلك "استجابة للجهود المصرية لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام".

ودعت في بيان لها آنذاك، حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع "لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا".

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