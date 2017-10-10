إصابة طفل بمواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

أصيب طفل مساء الثلاثاء برصاصة مطاطية في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل بالضّفة .

وأفاد مراسلنا، بإصابة طفل (14 عاما) برصاصة مطاطية في قدمه داخل أحد المنازل عندما أطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي والقنابل الغازية خلال مواجهات في منطقة الظهر قرب مستوطنة "كرميتسور" جنوب البلدة.

وذكر أنه جرى تقديم العلاج الميداني للطفل، في وقت أصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز.

واعتلى جنود الاحتلال أسطح بعض المنازل وأغلقوا الطريق ومنعوا المواطنين ومركباتهم من المرور.

كما منع جنود الاحتلال وصول مريضة عبر إحدى المركبات إلى العيادة الطبية في البلدة.