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هنية يعزي السبسي والشاهد بوفاة وزير الصحة التونسي

الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 05:35 م بتوقيت القدس المحتلة

هنية يعزي السبسي والشاهد بوفاة وزير الصحة التونسي

عزى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ورئيس حكومته الدكتور يوسف الشاهد بوفاة وزير الصحة سليم شاكر.

وقال هنية في رسالة بعثها الثلاثاء لرئيس الجمهورية التونسية الشقيقة باجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد "بقلوب مؤمنة بقضاء الله، ومشاعر الألم والحزن، تلقينا خبر وفاة وزير الصّحة في حكومة جمهورية تونس الشقيقة، الأخ الأستاذ: سليم شاكر الذي نسأل الله تعالى أن يتغمّده برحمته ومغفرته الواسعة، ويسكنه فسيح جنّاته".

وتقدم هنية بأحرّ التعازي وأخلص المواساة إلى تونس الشقيقة حكومة وشعباً، وإلى أسرة الفقيد وذويه، سائلاً الله سبحانه أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يلهم أسرته وأهله جميل الصَّبر والسلوان، وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

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