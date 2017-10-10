  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

لتعليقهم صور الاستشهادي أبو صبيح

الاحتلال يعتقل 4 مقدسيين

الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 04:25 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 4 مقدسيين

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين من مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر إعلامية ان الشبان الأربعة يخضعون للتحقيق بزعم تعليق صور الاستشهادي مصباح أبو صبيح.

ولففت إلى أن الشبان من سكان البلدة القديمة، وحيي وادي الجوز وراس العامود، وجرى تمديد اعتقالهم حتى الخامس عشر من الشهر الجاري.

وادعت الشرطة الصهيونية ان الشبان الأربعة اعتقلوا، بعد أن ألصقوا صورا للشهيد المقدسي مصباح أبو صبيح في ذكرى استشهاده الأولى، وخطوا شعارات على جدرانٍ بمدينة القدس تطالب بتسليم جثمان الشهيد أبو صبيح وسائر الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال.

يذكر أن الشهيد أبو صبيح، نفذ عمليتي إطلاق نار من داخل مركبته التي كان يستقلها؛ قرب حي الشيخ جراح بالقدس، في التاسع من شهر أكتوبر 2016، وشرع بإطلاق الرصاص صوب المستوطنين وقوات الاحتلال.

وقُتل في العملية اثنان من الصهاينة، أحدهما شرطي من وحدة "اليسام" ومستوطنة، كما أصيب ستة آخرون بجراح متفاوتة.

وما زال جثمان الشهيد أبو صبيح محتجزاً في ثلاجات الاحتلال مع عدد أخر من جثامين شهداء من القدس والضفة المحتلة، وترفض الشرطة تسليمها كعقاب للعائلات بسبب قيام الشهداء بعمليات فدائية أو محاولاتهم القيام بذلك.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
30-jpg-88681705444161321

الاحتلال يعتقل شابا من سلفيت
jxfgj

الاحتلال يواصل إغلاق طريق "بئر السبع" بالخليل
521454152

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة

الاحتلال يعتقل فلسطينييْن من جنين وقلقيلية
thumb.php

حماس تدعو للتصدي لانتهاكات الاحتلال بالأقصى والإبراهيمي

الأخبار الرئيسية

منذ 6 ساعات

حماس وفتح تبحثان بالقاهرة آليات تطبيق المصالحة
منذ 3 ساعات

أمن السلطة يصد مسيرة رافضة لقانون الجرائم الالكترونية
منذ 4 ساعات

حماس: نتحرك بحوارات القاهرة وأمامنا هموم شعبنا ومطالبه
منذ 22 دقيقة

مستوطنون يقتحمون منتزه "الكرمل" جنوب الخليل
منذ 7 ساعات

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة
منذ 9 ساعات

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة

مقالات

بين انتفاضتين

بين انتفاضتين

لمى خاطر
فرق سرعات

فرق سرعات

وسام عفيفة
حتى الورد فيه أشواك ..اصبروا

حتى الورد فيه أشواك ..اصبروا

مصطفى الصواف
​المصالحة وصدق النوايا

​المصالحة وصدق النوايا

د.أيمن ناهية