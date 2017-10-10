الاحتلال يعتقل 4 مقدسيين

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين من مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر إعلامية ان الشبان الأربعة يخضعون للتحقيق بزعم تعليق صور الاستشهادي مصباح أبو صبيح.

ولففت إلى أن الشبان من سكان البلدة القديمة، وحيي وادي الجوز وراس العامود، وجرى تمديد اعتقالهم حتى الخامس عشر من الشهر الجاري.

وادعت الشرطة الصهيونية ان الشبان الأربعة اعتقلوا، بعد أن ألصقوا صورا للشهيد المقدسي مصباح أبو صبيح في ذكرى استشهاده الأولى، وخطوا شعارات على جدرانٍ بمدينة القدس تطالب بتسليم جثمان الشهيد أبو صبيح وسائر الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال.

يذكر أن الشهيد أبو صبيح، نفذ عمليتي إطلاق نار من داخل مركبته التي كان يستقلها؛ قرب حي الشيخ جراح بالقدس، في التاسع من شهر أكتوبر 2016، وشرع بإطلاق الرصاص صوب المستوطنين وقوات الاحتلال.

وقُتل في العملية اثنان من الصهاينة، أحدهما شرطي من وحدة "اليسام" ومستوطنة، كما أصيب ستة آخرون بجراح متفاوتة.

وما زال جثمان الشهيد أبو صبيح محتجزاً في ثلاجات الاحتلال مع عدد أخر من جثامين شهداء من القدس والضفة المحتلة، وترفض الشرطة تسليمها كعقاب للعائلات بسبب قيام الشهداء بعمليات فدائية أو محاولاتهم القيام بذلك.