الاحتلال يواصل إغلاق طريق "بئر السبع" بالخليل

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

واصلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، الطريق المؤدية إلى السوق المركزية في مدينة الخليل، بحجة السماح للمستوطنين بزيارة موقع أثري، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقالت مصادر حلية إن قوات الاحتلال أغلقت الشارع أمام المواطنين الفلسطينيين ومنعتهم من الدخول إليه لليوم الثاني، لتمكين عشرات المستوطنين من الوصول إلى ما يدعون أنه "قبر عتنائيل بن قنز" الذي يقع على جانب الطريق وسط المدينة، حسب زعمهم.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني إجراءاتها التعسفية ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة المحتلة تحت حجج أمنية واهية.