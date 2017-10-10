أمن السلطة يقمع مسيرة منددة بقانون "الجرائم الإلكترونية"

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

قمعت أجهزة أمن الضفة اليوم الثلاثاء جريمة ضد قانون الجرائم الإلكترونية، وسط مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن أجهزة أمن السلطة اعتدت على المتظاهرين ومنعتهم من التوجه إلى مجلس الوزراء للمطالبة بإلغاء القانون.

وذكرت أن مجلس الوزارء رفض استلام رسالة موقعة من مئات المؤسسات والشخصيات بخصوص إلغاء قانون الجرائم الالكترونية.

يذكر أن المسيرة دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية، وشبكة المنظمات الأهلية، ونقابة الصحفيين، ونشطاء المجتمع المدني، ولجنة الحريات العامة.

وأقر رئيس السلطة محمود عباس "قانون الجرائم الإلكترونية" في 24 يونيو الماضي، وأعقبه حجب عدد من المواقع الإلكترونية الداعمة للمقاومة.

كما شنت الأجهزة الأمنية بالضفة حملات اعتقال واسعة ضد نشطاء وإعلاميين، بناء على ما تضمنه "القانون".