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من الوصل إلى مجلس الوزراء..

أمن السلطة يصد مسيرة رافضة لقانون الجرائم الالكترونية

الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 01:27 م بتوقيت القدس المحتلة

أمن السلطة يصد مسيرة رافضة لقانون الجرائم الالكترونية

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

منعت أجهزة أمن الضفة اليوم الثلاثاء مسيرة رافضة لقانون الجرائم الإلكترونية، من الوصول لمقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله وسط الضفة  المحتلة.

 وطالب المشاركون في الفعالية التي انطلقت من أمام المجلس التشريعي الى مقر الحكومة في رام الله بضرورة إلغاء القانون.

وقالت مصادر محلية إن أجهزة أمن السلطة منعت المتظاهرين من التوجه إلى مجلس الوزراء للمطالبة بإلغاء القانون.

وذكرت أن مجلس الوزارء رفض استلام رسالة موقعة من مئات المؤسسات والشخصيات بخصوص إلغاء قانون الجرائم الالكترونية.

يذكر أن المسيرة دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية، وشبكة المنظمات الأهلية، ونقابة الصحفيين، ونشطاء المجتمع المدني، ولجنة الحريات العامة.

وأقر رئيس السلطة محمود عباس "قانون الجرائم الإلكترونية" في 24 يونيو الماضي، وأعقبه حجب عدد من المواقع الإلكترونية الداعمة للمقاومة.

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