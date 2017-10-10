حماس وفتح تبحثان بالقاهرة آليات تطبيق المصالحة

قناة الأقصى - القاهرة

يبدأ وفدا حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) وفتح الاجتماع في القاهرة ظهر اليوم الثلاثاء لبحث سبل المضي في تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية.

وبحسب مصادر من القاهرة، فإن اجتماع اليوم قد يستمر لساعات طويلة، حيث أن وفد حماس يترأسه نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري ويضم كلا من يحيى السنوار، وخليل الحية، وحسام بدران، وعزت الرشق، وموسى أبو مرزوق.

وقال عضو وفد حركة حماس خليل الحية، عضو المكتب السياسي للحركة، إن حماس ستناقش مع حركة فتح آليات تنفيذ المصالحة الفلسطينية بشكل كامل، بالإضافة إلى مناقشة قيام حكومة الوفاق الفلسطينية بواجباتها كاملة.

ولفت إلى أن الوفد سيبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كافة الفصائل الفلسطينية، تحضر للانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، معتبرا أن المباحثات ستركز على إنهاء الانقسام الفلسطيني "لمواجهة التعنت والمشروع الإسرائيلي".

بدوره، قال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم إن المباحثات ستتناول كل الملفات وعلى رأسها القضايا الإنسانية المتعلقة بقطاع غزة، مثل قضايا الموظفين والمعابر والحريات والأمن.

أما وفد فتح فهو برئاسة عضو اللجنة المركزية للحركة، عزام الأحمد، ويضم القياديين روحي فتوح، وفايز أبو عيطة، وحسين الشيخ، واللواء ماجد فرج.

يذكر أن التحركات الحالية على صعيد المصالحة تقام برعاية مصرية.

وتسلم وزراء حكومة الوفاق مهامهم الحكومية في قطاع غزة، عقب عقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة الأسبوع الفائت.

وأعلنت حركة حماس يوم 17 سبتمبر الفائت حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في قطاع غزة لإدارة المؤسسات الحكومية، وذلك استجابة للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.