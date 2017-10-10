الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة 7 فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة المحتلة.

وقالت مصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل واعتقلت 6 مواطنين بينهم الطفل ماجد شعبان الهندي (14 عاما) بعد اقتحام منزل عائلته وتفتيشه.

واقتحم جيش الاحتلال فجر اليوم منزل الأسيرين الشقيقين أنس وحمزة نواورة في ببيت لحم.

وداهم جيش الاحتلال عددا من البلدات والقرى في رام الله والخليل ونابلس وطولكرم.

واعتقل جيش الاحتلال مساء أمس المواطنة خديجة ربعي بعد اقتحام منزلها في يطا جنوبي الخليل، واستولى على مبلغ مالي من المنزل.