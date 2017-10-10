  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة

الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 07:34 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة 7 فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة المحتلة.

وقالت مصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل واعتقلت 6 مواطنين بينهم الطفل ماجد شعبان الهندي (14 عاما) بعد اقتحام منزل عائلته وتفتيشه.

واقتحم جيش الاحتلال فجر اليوم منزل الأسيرين الشقيقين أنس وحمزة نواورة في ببيت لحم.

وداهم جيش الاحتلال عددا من البلدات والقرى في رام الله والخليل ونابلس وطولكرم.

واعتقل جيش الاحتلال مساء أمس المواطنة خديجة ربعي بعد اقتحام منزلها في يطا جنوبي الخليل، واستولى على مبلغ مالي من المنزل.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

الاحتلال يعتقل فلسطينييْن من جنين وقلقيلية
thumb.php

حماس تدعو للتصدي لانتهاكات الاحتلال بالأقصى والإبراهيمي

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينياً بالضفة المحتلة
thumb (1)

مدفعية الاحتلال تقصف عدة نقاط في قطاع غزة

محاكم الاحتلال تمارس القرصنة المالية بحق الأسرى الأطفال

الأخبار الرئيسية

منذ 29 دقيقة

حماس وفتح تبحثان بالقاهرة آليات تطبيق المصالحة
منذ ساعة

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة
منذ 20 ساعة

الحية للأقصى: ذاهبون بعقول وقلوب مفتوحة لنحقّق الشراكة الفلسطينية
منذ 15 ساعة

رسميا.. حماس تعلن انتخاب العاروري نائبا لرئيس الحركة
منذ 12 ساعة

هيئات مقدسية: المسجد الأقصى يعيش مرحلة خطيرة
منذ 13 ساعة

حماس تدعو للتصدي لانتهاكات الاحتلال بالأقصى والإبراهيمي

مقالات

فرق سرعات

فرق سرعات

وسام عفيفة
حتى الورد فيه أشواك ..اصبروا

حتى الورد فيه أشواك ..اصبروا

مصطفى الصواف
​المصالحة وصدق النوايا

​المصالحة وصدق النوايا

د.أيمن ناهية
سلاح المقاومة أبعد من المرحلة

سلاح المقاومة أبعد من المرحلة

د. فايز ابو شمالة