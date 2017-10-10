الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة 7 فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة المحتلة.

وحسب ما أورده الناطق باسم جيش الاحتلال فإن قواته أمنت أمس دخول 22500 مستوطن إلى مدينة الخليل و المسجد الإبراهيمي حيث فتح المسجد لليهود فقط ومنع المسلمون من الصلاة فيه.

وأضاف أن المنع سيستمر إلى اليوم حيث سيستمر تواجد المستوطنون بشكل كثيف في المدينة بمناسبة الأعياد اليهودية.

إضافة إلى ذلك قرر جيش الاحتلال فتح مناطق إطلاق النار في الضفة المحتلة والتي يمنع من دخولها الفلسطينيون و اليهود في السابق لليهود من اليوم و صاعداً لزيارتها و هي خطوة هي الأولى من نوعها يقوم بها الجيش و يمنع فيها الفلسطينيون من دخولها و هذه الأراضي مهددة بتحويلها إلى أراضي أملاك دولة تهيئة لها لتكون مواقع استيطانية.

وفي منطقة رام الله و شمال الضفة قام المستوطنون بتنظيم جولات لعشرات آلاف المتنزهين اليهود .