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حماس تدعو للتصدي لانتهاكات الاحتلال بالأقصى والإبراهيمي

الإثنين 09 أكتوبر 2017 08:46 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس تدعو للتصدي لانتهاكات الاحتلال بالأقصى والإبراهيمي

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى التصدي لانتهاكات الاحتلال الصهيوني المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة والمسجد الإبراهيمي في الخليل.

وقال القيادي في الحركة أيمن أبو خليل في تصريح صحفي الإثنين، إن إغلاق الحرم الإبراهيمي بالكامل أمام المصلين المسلمين ومنع رفع الأذان فيه يمثل انتهاكاً صارخاً، وسابقة خطيرة في تهويد المقدسات الإسلامية، وحرمان المسلمين من حقهم المشروع فيها.

ولفت إلى أن ما يشهده المسجد الأقصى من اقتحامات لمئات المستوطنين يومياً، ومنع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي لأيام أمر يستوجب رداً شعبياً ورسمياً عليه.

ودعا أبو خليل إلى شد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه رداً على محاولات فرض أمر واقع من قبل الاحتلال، الذي يسعى إلى تقسيم الأقصى والحرم الإبراهيمي زمانياً ومكانياً".

وطالب السلطة الفلسطينية بتفعيل دورها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية، وفضح جرائم الاحتلال في المحافل الدولية، المتعلقة بانتهاكاته المستمرة ضد المقدسات الإسلامية، ومحاولاته فرض أمراً واقعاً بتهويدها وحرمان المسلمين من الصلاة فيها والوصول إليها.

ودعا القيادي في الحركة شباب المقاومة والانتفاضة للتصدي لانتهاكات الاحتلال عبر كل الوسائل المتاحة؛ حمايةً لشعبنا ومقدساته التي ليس للاحتلال حق فيها ولا في المسؤولية عنها.

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