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قبيل مغادرته للقاهرة

الحية للأقصى: ذاهبون بعقول وقلوب مفتوحة لنحقّق الشراكة الفلسطينية

الإثنين 09 أكتوبر 2017 02:20 م بتوقيت القدس المحتلة

الحية للأقصى: ذاهبون بعقول وقلوب مفتوحة لنحقّق الشراكة الفلسطينية

قناة الأقصى

شدد نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، على جدية مساعي الحركة لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وقال الحية في تصريحات لقناة الأقصى الفضائية قبيل مغادرته قطاع غزة ظهر اليوم ضمن وفد الحركة إلى القاهرة، إننا ذاهبون بعقول وقلوب مفتوحة لنحقق الشراكة الفلسطينية.

وأضاف: ذاهبون للقاهرة من أجل ترتيب البيت الفلسطيني بما فيه أوضاع منظمة التحرير.

وتابع: نريد أن يلمس شعبنا في الضفة وغزة والشتات نتائج المصالحة الفلسطينية.

وكان الناطق باسم الحركة فوزي برهوم أعلن في تصريح صحفي عن أن وفد الحركة سيصل إلى القاهرة من الداخل والخارج برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري.

وبيّن برهوم أن الوفد سيجري حوارات مع حركة فتح بالرعاية المصرية حول مجمل القضايا والملفات المتعلقة بالمصالحة وإجراءات وآليات تنفيذها وفق اتفاق القاهرة 2011.

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