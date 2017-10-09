وفد حماس برئاسة العاروري يصل القاهرة لإجراء حوارات المصالحة

قناة الأقصى

صرح الناطق الإعلامي باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم، أن وفد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يصل إلى القاهرة من الداخل والخارج برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة القائد صالح العاروري لإجراء حوارات مع حركة فتح بالرعاية المصرية.

وقال برهوم في تصريح صحفي، إن زيارة الوفد ستشمل مجمل القضايا والملفات المتعلقة بالمصالحة وإجراءات وآليات تنفيذها وفق اتفاق القاهرة 2011.

ويرأس وفد حركة حماس نائب رئيس المكتب السياسي المنتخب حديثًا صالح العاروري، وقائد الحركة في غزة يحيى السنوار، بالإضافة إلى أعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وحسام بدران، وعزت الرشق، وخليل الحية، وروحي مشتهى.

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله قال إن لدى الحكومة خططًا جاهزة لتنفيذ خطوات عملية بجميع مناحي الحياة في غزة، "لكن طلب منا أن ننتظر اجتماع وفدي حركتي حماس وفتح بالقاهرة الثلاثاء المقبل".

وأوضح أن الحكومة جاهزة لتنفيذ برامجها وخططها، إلا أنها "بحاجة إلى اتفاق حقيقي وعملي لتستطيع العمل على الأرض".

وكان عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" قال إن محطة الحوار بالقاهرة في منتهى الأهمية خاصة في ظل التوقعات الشعبية الكبيرة.

وأشار أبو مرزوق في تغريدة له عبر موقع تويتر إلى أن نجاح هذه المحطة مرهون بيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأن عليه تقديم ما تقتضيه الحالة.

وتسلم وزراء حكومة الوفاق الوطني الأسبوع الماضي مهامهم للعمل في وزاراتهم بالقطاع، بعد نحو أسبوع من حل حركة حماس اللجنة الإدارية في غزة، لكن الإجراءات العقابية التي اتخذها الرئيس محمود عباس ضد غزة لازالت مستمرة بانتظار مخرجات لقاءات القاهرة.