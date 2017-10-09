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بحر يدعو لتفعيل المجلس التشريعي للقيام بدوره في ملف المصالحة

الإثنين 09 أكتوبر 2017 12:05 م بتوقيت القدس المحتلة

بحر يدعو لتفعيل المجلس التشريعي للقيام بدوره في ملف المصالحة

قناة الأقصى

أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر على ضرورة تفعيل المجلس التشريعي للقيام بدوره في ملف المصالحة الوطنية، مثمنا جهود حركتي حماس وفتح في إتمام المصالحة ودور مصر الشقيقة.

وقال بحر في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن المجلس التشريعي سيبقى صمام أمان في جميع مراحل العمل الوطني والسياسي، وسيبقى حامياً للوفاق والمصالحة الوطنية في جميع المراحل، مؤكدا أن المجلس التشريعي ممر إجباري للحكومة والانتخابات والمصالحة، باعتبار أنه الخيمة الفلسطينية الوحيدة المتبقية للشرعية.

ولف إلى أن المجلس من مهامه تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة للمجلس التشريعي والرئاسة، والمجلس الوطني من أجل إتمام بناء مؤسسات الدولة على أسس متينة. حيث لن تكتمل المصالحة دون انعقاد المجلس التشريعي.

  ويعد المجلس التشريعي الفلسطيني مكون أساسي وحجر الزاوية في النظام السياسي الفلسطيني، بل ويعتبر اهم ركائز أي نظام سياسي، حيث تلقى على عاتقه مهام ضبط العمل السياسي وفق المنظومة التشريعية، وذلك عبر تحقيقه لاستقلاليته عن السلطة التنفيذية وتكريس التوازن بين السلطات.

ويتمتع المجلس بالشرعية الأساسية داخل أي نظام سياسي كونه نابع من الشعب، ومن ثم يجب على المجلس التشريعي الفلسطيني أن يلعب أدوار مهمة على صعيد تفعيل اتفاقيات المصالحة الوطنية، والتمهيد لانتخابات فلسطينية حرة ونزيهة تضمن مشاركة الكل الفلسطيني.

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