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بالصور : مئات المستوطنين يقتحمون ساحات الأقصى

الإثنين 09 أكتوبر 2017 11:33 ص بتوقيت القدس المحتلة

مئات المستوطنين يقتحمون ساحات الأقصى

قناة الأقصى

واصل المستوطنون المتطرفون صباح الاثنين، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك بأعداد كبيرة، من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، ووسط قيود مشددة على دخول الفلسطينيين.

وفتحت شرطة الاحتلال عند الساعة السابعة والنصف صباحًا باب المغاربة، وعززت تواجدها العسكري داخل الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية الكاملة للمتطرفين خلال اقتحاماتهم.

وتأتي هذه الاقتحامات، في ظل تواصل الدعوات التي أطلقتها ما تسمى "منظمات الهيكل" المزعوم لتكثيف اقتحامات الأقصى خلال فترة عيد "العرش-المظلة" العبري، الذي يستمر حتى الرابع عشر من الشهر الجاري.

مئات المستوطنين يقتحمون ساحات الأقصى
مئات المستوطنين يقتحمون ساحات الأقصى
مئات المستوطنين يقتحمون ساحات الأقصى
مئات المستوطنين يقتحمون ساحات الأقصى
مئات المستوطنين يقتحمون ساحات الأقصى
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