المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة المحتلة الأسبوع المقبل

قناة الأقصى

ذكرت القناة الثانية العبرية، أن رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، ينوي المصادقة على بناء الآلاف من الوحدات الاستطيانية بالضفة المحتلة الأسبوع المقبل.

وقالت القناة، إنه سيتم المصادقة على بناء 3829 وحدة استيطانية من بينها أماكن لم تحصل على موافقة بناء منذ 40 عاماً ومن بينها مستوطنات: "نغوهوت، رحاليم، كوخاف يعكوف، مهاليه مخماش، كفار عتسيون، بيت ايل، تقوع، أفنى حيفتس، نوفيم".

وأشارت القناة الى أن المصادقة ستتم خلال الأسبوع المقبل، وجاء القرار على خلفية الانتقادات التي وجهت له مؤخراً من جانب الأحزاب اليمينية.

ووفقا لموقع صحيفة "معاريف" العبرية، إن من بين المستوطنات التي سيتم البناء فيها وفق المخطط، هناك 30 وحدة في مدينة الخليل، و300 وحدة في مستوطنة "بيت ايل" برام الله، و453 في مستوطنة "جيفات زئيف"، و102 في مستوطنة "نيغوهوت" جنوب الخليل، و97 في مستوطنة "ريشاليم"، و206 في مستوطنة تيكواع شرق بيت لحم. ومن بين عشرات الوحدات سوف يتم بناؤها في المستوطنات المعزولة خارج كتل الاستيطان مثل "نيغوهوت" و"ريشاليم."