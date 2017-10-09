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الاحتلال يعتقل 16 فلسطينياً بالضفة المحتلة

الإثنين 09 أكتوبر 2017 08:11 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينياً بالضفة المحتلة

قناة الأقصى

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واسعة طالت العديد من مدن الضفة تخللها اعتقالات في صفوف المواطنين.

وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال اعتقل 16 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة المحتلة، كما زعم بيان لجيش الاحتلال ضبط قطعة سلاح أثناء مداهمة الجنود لمدينة الخليل.

فمن مخيم جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين طلال الحصري ،وطارق ابو طبيخ ، بعد اقتحامها فجر اليوم للمخيم جنين.

ومن مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ماهر أبو طربوش من مخيم، فيما اعتقلت المواطن حسن عثمان من دير أبو مشعل غرب رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال من مدينة الخليل، كلا من محمد حازم قفيشة، ومؤيد وليد اخليل، ومهند علي أبو عياش، وعدي إياد زعاقيق، وخالد محمود الصليبي.

ويواصل الاحتلال حملة المداهمات والاعتقالات وتفتيش منازل المواطنين بشكل يومي بحق الفلسطينيين القاطنين بالضفة والقدس.

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