غوغل تقدم سماعاتها الشبكية الجديدة "هوم"

لا تقتصر وظائف سماعة "غوغل هوم" على وظائفها العملية فحسب، بل تصدح بصوت فائق النقاء، وكشفت شركة غوغل مؤخرا عن سماعتها "هوم ماكس" الشبكية مع التركيز على تشغيل الصوت بنقاء عال.

وتشتمل التجهيزات التقنية لسماعة غوغل الجديدة على اثنين من "الصب ووفر" ومكبر صوت عالي التردد وميكروفون.

وتتعرف السماعة الجديدة على الأوامر الصوتية للمساعد الرقمي "غوغل أسيستند" حتى مع تشغيل الموسيقى بصوت مرتفع، كما تتمتع السماعة الجديدة بقدرة مخرج تزيد عشرين مرة على سماعتها "هوم" الأولى.

وتعمل سماعة "غوغل هوم ماكس" على مواءمة الصوت تلقائيا عن طريق خصائص الذكاء الاصطناعي؛ حيث أوضحت شركة غوغل أن وظيفة "سمارت سوند" الجديدة تقوم بالتعرف على وضع السماعة والنطاق المحيط بها، وتتم مواءمة الصوت تبعا لذلك تلقائيا.

وأعلنت شركة غوغل إطلاق سماعتها الجديدة في الأسواق الأميركية اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول المقبل بتكلفة تبلغ أربعمئة دولار أميركي، على أن يتم طرحها في الأسواق العالمية الأخرى في وقت لاحق.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة غوغل إطلاق سماعتها "غوغل هوم ميني" بحجم أصغر وتكلفة أقل مع دعم المساعد الرقمي "غوغل أسيستند" في الأسواق الأميركية بدءا من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.