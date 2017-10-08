هنية يهنئ الرئيس السوداني برفع العقوبات الأمريكية عن بلاده

هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، الرئيس السوداني عمر حسن البشير برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية الظالمة وإجراءاتها الجائرة.

وعبر هنية في رسالة للرئيس السوداني، الأحد، عن عميق فرحة الشعب الفلسطيني برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية الظالمة التي طالت السودان الشقيق وشعبه الكريم لسنوات طويلة.

وأكد على عمق أواصر الأخوة التي تجمع الشعبين الفلسطيني والسوداني، معبراً عن تقدير الحركة لمواقف السودان الشجاعة والرائدة في دعم صمود الشعب الفلسطيني، وما بذله السودان ويبذله في سبيل نصرة قضية فلسطين العادلة.

وأضاف "لقد استطاع السودان مواجهة هذه العقوبات، وتحمّل آثاره السلبية، وأثبت بجدارة بكل مكوّناته وفئاته أنَّه قادر على تحدّي الصعاب والمضي قُدماً نحو التطوّر والازدهار.

وتمنى رئيس المكتب السياسي للحركة أن يكون رفع العقوبات خطوة نحو مزيد من الرّقي والتقدّم في المجالات كافة، وتفتح آفاقاً واعدة للسودان الشقيق قيادة وحكومة وشعباً.