عائلة الأسير المريض أنس حمارشة تطالب بالتدخل لإنقاذه

قناة الأقصى - فلسطين المحتلة

طالبت عائلة الأسير الطفل أنس عدنان حمارشة (17عاماً) من بلدة يعبد، قضاء مدينة جنين، المؤسسات الحقوقية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياته، نظراً لمعاناته من مرضٍ خطيرٍ ونادر.

أكدت شقيقة الأسير أنس، الصحفية ليلى حمارشة، لمكتب إعلام الأسرى بأن اعتقال شقيقها الطالب في مرحلة التوجيهي بصورة مفاجئة، ومعاناته من مرضٍ نادر يسمى تآكل رأس الفخذ، يشكل خطراً حقيقياً على حياته، فهو يتواجد في مركز تحقيق الجلمة رغم أن ضابط الاعتقال يعلم حقيقة مرضه وقد أخبر والدها المحرر عدنان حمارشة بأنه يعلم ذلك.

وأشارت إلى أن إصرار الاحتلال على اعتقال شقيقها أنس وهو بهذه الحالة الصحية الخطيرة، هو بمثابة إصرار على استهدافه، وهناك تخوف كبير على حياته، فسياسة الإهمال الطبي تقضي على الأسرى الأصحاء، فكيف بالمرضى.

جدير بالذكر أن والد الأسير الفتى أنس حمارشة، المحرر عدنان حمارشة، اعتقل ما مدته 11 عاماً في سجون الاحتلال، رغم مرضه، كما أن والدته اعتقلت لعدة أشهر كذلك.