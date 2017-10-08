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لقاء القاهرة سيناقش كل القضايا

بدران: سنقدم كل الدعم لإنجاح المصالحة الفلسطينية

الأحد 08 أكتوبر 2017 12:05 م بتوقيت القدس المحتلة

بدران: سنقدم كل الدعم لإنجاح المصالحة الفلسطينية

قناة الأقصى

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران، على استعداد الحركة لتقديم كل وسائل الدعم من أجل إنجاح المصالحة الفلسطينية.

وقال بدران خلال حوار مع صحيفة القدس المحلية، إننا ذاهبون للقاء القاهرة لبدء حوار شامل استناداً إلى كل الاتفاقيات الموقعة سابقاً، خاصةً اتفاقية القاهرة 2011، مشيراً إلى أن كل الملفات والقضايا المثارة ستكون على طاولة البحث.

ولفت إلى أن الأهم الآن البحث عن آليات التنفيذ والتطبيق برعاية مصرية، مشدداً على حرص حركة حماس على إنهاء الانقسام والتفرغ لمواجهة الاحتلال.

وأوضح أن وفد حركة حماس إلى القاهرة سيشمل قيادات المكتب السياسي من كل أماكن التواجد الجغرافي لحركة حماس.

ونبه  بدران إلى أن حكومة التوافق الآن هي المسؤولة عن قطاع غزة واحتياجاته.

وأكد بدران على أن العلاقة مع مصر تشهد تطورا واضحا وملموسا، مضيفاً نحن ماضون في تطوير هذه العلاقة خدمة لقضيتنا الفلسطينية.

وأشار إلى أن هناك إدراكا يتعاظم بأهمية هذه العلاقة سواء لجهة الأمن القومي المصري أم لجهة المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني.

وفي موضوع العلاقة مع روسيا، أكد بدران أن روسيا هي داعم أساسي للقضية الفلسطينية، ولها علاقات مع الكل الفلسطيني، ونحن في حماس علاقاتنا مع روسيا ليست جديدة، فقد مضى عليها سنوات ليست قليلة.

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